РИАМО - 24 мая. В столице с 2010 по 2019 годы время подачи машины такси сократилось в девять раз до 5 минут, планируется, что в 2022 году оно составит 4 минуты, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Такси — важная часть Московской транспортной системы, без которой она не сможет и не будет работать. У нас со всеми компаниями такси сложились очень открытые и конструктивные отношения, мы видим и понимаем сложности, которые возникают из-за коронавируса, и будем вместе работать над их решением, как работали все последние годы», — говорится в сообщении.

Среднее время поездки за десять лет сократилось в 1,5 раза — с 35 до 20,1 минуты, также уменьшилась средняя дистанция поездки (с 15 до 10,8 километра).

Одна машина такси стала обслуживать в сутки больше заказов — с пяти до 13-15. А вот средний чек одной поездки уменьшился в два раза: с 1 тысячи рублей до 448 рублей.

За сутки в 2010 году автомобили такси перевозили 45 тысяч человек, а в 2019 году — уже 890 тысяч человек.

К 2022 году в городе планируют сократить среднее время поездки на такси до 10-15 минут, а среднюю дистанцию поездки — до 7-8 километров. Количество заказов у одной машины такси в сутки увеличится до 15-17.

Планируется, что к 2022 году такси будут переводить в мегаполисе в сутки 1,16 миллиона пассажиров.