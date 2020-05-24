РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 мая. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина поздравила мусульман с одним из главных праздников, Ураза-байрамом и пожелала им мира и согласия.

«Сегодня правоверные мусульмане всего мира отмечают окончание священного месяца Рамадан и один из главных своих праздников - Ураза-байрам, который олицетворяет главные ценности, присущие людям разных вероисповеданий: любовь и доброта, мир и созидание, сострадание и помощь слабым и нуждающимся. От всей души поздравляю всех мусульман с праздником. Пусть помыслы будут чистыми, в домах будет благополучие и счастье. Мира и согласия, здоровья и добра всем», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она отметила, что в этом году Ураза-байрам проходит в особых условиях: мечети и молельные дома закрыты для посетителей, но в них не прекращаются молитвы.

«Как отметил председатель духовного управления мусульман Московской области Рушан Аббясов, в мечеть в эти дни превратился каждый дом, где совершается праздничный намаз», - добавила Хаймурзина.

Глава муниципалитета подчеркнула, что верующим настоятельно рекомендовано встретить праздник в семейном кругу и воздержаться от походов в гости.