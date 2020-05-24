РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мая. Рабочие заделали яму на проезжей части по улице Свердлова в подмосковном Подольске по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой заделать яму на автодороге по улице Свердлова.

«Сотрудники Домодедовского регионального управления автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» осмотрели дорогу по улице Свердлова. Осмотр подтвердил наличие ямы на проезжей части. Работы по устранению выявленных разрушений асфальтобетонного покрытия выполнены», - сказал начальник Домодедовского регионального управления автомобильных дорог Игорь Мясоедов.

Он отметил, что жители могут повлиять на то, какая дорога попадет в план ремонта на следующий год, проголосовав на портале «Добродел». Голосование проводится ежегодно с 1 июля по 1 сентября. По его итогам в дополнительную программу ремонта попадают 25% дорог, набравших максимальное количество голосов.