РИАМО - 24 мая. С введения режима повышенной готовности среди сотрудников Центра подготовки космонавтов в Звездном городке было зафиксировано 19 случаев коронавируса, космонавты не заразились, сообщается на сайте ЦПК.

«По результатам массового тестирования за все время режима повышенной готовности (с 3 марта по настоящее время) выявлены 19 положительных результатов среди сотрудников ЦПК. Из них, по состоянию на 24 мая, полностью выздоровели 13 человек», - говорится в сообщении.

У большинства заболевших сотрудников ЦПК коронавирус протекает бессимптомно или в легкой форме. Всего госпитализировали двух человек. На сегодняшний день они выписаны из больницы.

В ЦПК проводят регулярное массовое тестирование сотрудников на коронавирусную инфекцию, по его результатам были выявлены случаи Covid-19.

Космонавтов среди заболевших нет, тренировки в центре возобновляются поэтапно. График тренировок космонавтов в ЦПК был составлен с учетом минимизации контактов и соблюдением противоэпидемических мер.

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Текстовая трансляция

24 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В Московской области после коронавирусной инфекции выздоровели за сутки 357 пациентов, с начала пандемии вылечились 5520 человек.

- Пять пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Московской области. Всего с начала пандемии в регионе скончались 329 пациентов.

- Введенные из-за коронавируса ограничения в стране можно будет снять тогда, когда у 60-70% населения выявят иммунитет к Covid-19, считает главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

- Губернатор Подмосковья рассказал о следующем этапе снятия ограничений

Наша задача, чтобы и в следующий период эти стандарты (безопасности - ред.) строго соблюдались, чтобы не было очагов возникновения болезни. Рестораны, кафе, химчистки, парикмахерские — это следущий этап. Мы все-таки не торопимся, чтобы потом не кусать локти

- За сутки в России зарегистрировали 8 599 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 862 заболевших. В Москве - 2 516.

- В Москве от Covid‑19 вылечились еще 2427 человек. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

- Число госпитализированных с Covid‑19 в Подмосковье снизилось более чем в 3 раза, со 150-300 до 20-50 человек в день.

- Еще 59 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 1993 человека.