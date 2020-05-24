РИАМО - 24 мая. Установившаяся в последней декаде мая погода в Подмосковье и Москве является аномальной для данного периода, сообщил РИАМО в воскресенье ведущий специалист «Фобос» Михаил Леус.

«Погода на 7-8 градусов холоднее, чем должна быть в это время. Такое бывает раз в 10-15 лет. Естественно, это ненормально для последней декады мая», - сказал Леус.

По его словам, в последнюю неделю мая в Московский регион вернется тепло, температура поднимется до плюс 21 градуса.

На следующей неделе также прогнозируются дожди.