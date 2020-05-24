РИАМО - 24 мая. Замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев заявил, что завершить зачисление в высшие учебные заведения страны планируется в августе текущего года.

По его словам, первым приказом зачислят тех, кто имеет особые льготы. После этого следует приказ на зачисление 80% абитуриентов и, наконец, последний приказ, когда зачисляются оставшиеся.

«Таким образом, 100% абитуриентов мы зачислим в конце августа этого года. В скором времени будет предварительный график», — сказал Афанасьев в эфире Радио «Комсомольская правда».

Он добавил, что в текущем году свыше 30 тысяч бюджетных мест дополнительно выделят российским учебным заведениям.

Замминистра также пообещал, что вузы не завершат зачисление и прием документов, пока все школьники не сдадут экзамены.