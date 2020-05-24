РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мая. Депутат Подольска Татьяна Круглова совместно с помощником депутата Мособлдумы развезла продуктовые наборы инвалидам городского округа, сообщается в группе «Совет депутатов городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Помощник депутата Московской областной думы Павла Максимовича, член фракции «Единая Россия» Денис Бесогонов совместно с депутатом совета депутатов округа, председателем Подольской городской организации «Всероссийское общество инвалидов» Татьяной Кругловой развезли продуктовые наборы от сети магазинов здорового питания «ВкусВилл» и продуктовые наборы, приобретенные на собственные средства гражданам с ограниченными возможностями здоровья», - говорится в сообщении.

В период пандемии коронавируса людям, а особенно инвалидам, стало труднее выходить на улицу, а у близких и родственников стало меньше возможностей помогать на регулярной основе.

До конца мая жители региона должны соблюдать самоизоляцию. Тем, кто находится в группе риска по коронавирусу, продукты и лекарства привозят волонтеры.