РИАМО - 24 мая. Теплые потоки воздуха с запада сменят холодные потоки на последней неделе мая в Москве и Московской области, сообщил РИАМО в воскресенье ведущий специалист «Фобос» Михаил Леус.

«Тем не менее, погода будет неустойчивая, с большой вероятностью дождей. В понедельник столицу заденет теплый атмосферный фронт, приближающийся с юго-запада. Погода будет облачная с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. В Москве днем будет от 16 до 18 градусов тепла, в Подмосковье ожидается от 15 до 18 градусов», - сказал Леус.

Во вторник в Москве будет от плюс 16 до плюс 20 градусов, местами возможны дожди. В Московской области также есть вероятность дождей. Днем будет от плюс 18 до плюс 21 градуса.

«Среда будет самым холодным днем недели. Преимущественно облачная, временами будут дожди. Днем в Москве от 12 до 14 градусов тепла, а в Подмосковье - от 10 до 15 градусов тепла», -добавил синоптик.

В четверг в облаках появятся прояснения, но дождей стоит ждать по-прежнему. В Москве ожидается от плюс 18 до плюс 20 градусов. В Московской области будет от плюс 16 до плюс 21 градуса.

В пятницу погода будет облачной. Днем в столице от 15 до 20 градусов тепла, а в Подмосковье - от плюс 11 до плюс 16 градусов.