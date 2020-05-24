РИАМО - 24 мая. Правительство России выделило 100 миллиардов рублей 56 регионам, чьи доходы бюджета по состоянию на 1 мая оказались ниже доходов за два предыдущих года, сообщается на сайте кабмина.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Какая именно сумма направится каждому региону, будет высчитано с учетом первоочередных расходов бюджета субъекта РФ», — отмечается в документе.

Данная мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты регионов в условиях экономических ограничений из-за пандемии.