РИАМО - 24 мая. Пьяная ссора мужчины и женщины в Пушкине переросла в поножовщину, мужчину госпитализировали, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«Из квартиры в микрорайоне Дзержинец в Пушкине бригадой скорой помощи с колото-резаным ранением грудной клетки доставлен и госпитализирован гражданин 1969 года рождения», — сказал собеседник агентства.

По его словам, за совершенное преступление задержали сожительницу пострадавшего 1984 года рождения. Преступление совершено во время ссоры в ходе совместного распития спиртных напитков.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».