РИАМО - 24 мая. Городской округ Подольск стал лидером в Подмосковье по выявленным за сутки случаям заражения коронавирусной инфекцией, там зафиксировано 98 случаев, говорится в сообщении областного оперштаба по ситуации с коронавирусом.

За минувшие сутки также выявлено 70 случаев заражения в Красногорске, 35 случаев в Химках, 33 — в Щелкове, по 29 случаев в Сергиевом Посаде и Ленинском округе, 27 случаев в Одинцовском округе, по 26 случаев в Королеве и Клину, 24 случая — в Воскресенске и Егорьевске, по 22 случая в Серпухове и Коломне.

Кроме того, зафиксирован 21 случай в Солнечногорске, Пушкине и Истре, 20 случаев инфицирования в Орехово-Зуеве, 18 — в Ивантеевке и Люберцах, 16 — в Лыткарине, 15 — в Шатуре и Балашихе, по 14 случаев — в Богородском округе и Жуковском, 13 — в Долгопрудном, по 12 случаев заражения — в Домодедове, Чехове, Лобне, Луховицах и Шаховской.

Также 11 случаев за сутки выявили в Наро-Фоминске и Раменском, 10 случаев выявили в Краснознаменске. Девять — в Рузе, восемь — в Мытищах, семь — в Реутове, по шесть случаев — в Зарайске, Кашире и Фрязине, пять — в Можайске, по четыре случая выявили в Озерах и Ступине.

За сутки по три новых случая коронавируса зафиксировали в Бронницах, Волоколамске, Дзержинском, Дмитрове, Дубне, Лосино-Петровском, Протвине и Талдоме. По два случая заражения — во Власихе, Котельниках и Павловском Посаде. В Звездном городке, Лотошине, Рошале и Электростали выявили по одному случаю Covid-19.

Ни одного случая заражения не зафиксировали за сутки в Пущине, Красноармейске, Серебряных Прудах, Черноголовке и Электрогорске.

В подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и других регионов России, а также из-за рубежа. За все время в Подмосковье был выявлен 3 271 случай заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. Из них порядка 1,5 тысяч человек из столицы.

В регионе действует режим самоизоляции до конца мая. При появлении любых симптомов ОРВИ необходимо сразу вызывать врача.

Всего за время пандемии в Подмосковье выявили 33 515 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

24 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В Московской области после коронавирусной инфекции выздоровели за сутки 357 пациентов, с начала пандемии вылечились 5520 человек.

- Пять пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Московской области. Всего с начала пандемии в регионе скончались 329 пациентов.

- Введенные из-за коронавируса ограничения в стране можно будет снять тогда, когда у 60-70% населения выявят иммунитет к Covid-19, считает главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

- Губернатор Подмосковья рассказал о следующем этапе снятия ограничений

Наша задача, чтобы и в следующий период эти стандарты (безопасности - ред.) строго соблюдались, чтобы не было очагов возникновения болезни. Рестораны, кафе, химчистки, парикмахерские — это следущий этап. Мы все-таки не торопимся, чтобы потом не кусать локти

- За сутки в России зарегистрировали 8 599 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 862 заболевших. В Москве - 2 516.

- В Москве от Covid‑19 вылечились еще 2427 человек. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

- Число госпитализированных с Covid‑19 в Подмосковье снизилось более чем в 3 раза, со 150-300 до 20-50 человек в день.

- Еще 59 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 1993 человека.