РИАМО - 24 мая. Росздравнадзор по результатам проверки запретил работу частной столичной клиники после гибели пациентки во время аборта, говорится в сообщении пресс-службы территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области.

«Введен досудебный запрет в отношении ООО «Арнуш-Мед» на оказание медицинской помощи по двум профилям — «Акушерство и гинекология» и «Анестезиология и реаниматология», — говорится в сообщении.

Клиника расположена на юге столицы, ее помещения опечатаны.

Ранее ведомство провело проверку по факту смерти пациентки во время проведения процедуры искусственного прерывания беременности. Она выявила многочисленные нарушения в работе медучреждения.