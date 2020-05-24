РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 24 мая. Многодетная семья из Дзержинского получила сертификат на получение безвозмездной субсидии по программе «Обеспечение жильем», сообщила глава городского округа Дзержинский Людмила Иванова.

«В 2014 году трое детей в семье Есиковых помещались в маленькой люльке. Тогда родилась тройня – Тихон, Ульяна и Ирина. Живут они в двухкомнатной квартире, но, как и в любой большой семье, мечтают о просторе. А сегодня стали на шаг ближе к мечте. Им как многодетной семье по программе «Обеспечение жильем» вручили сертификат на получение безвозмездной субсидии», - написала Иванова в своем Instagram-аккаунте.

Она пояснила, что данная региональная программа позволяет улучшить жилищные условия.

Одно из главных направлений работы в Московской области – поддержка многодетных. Новая жилищная субсидия для семей, в которых родились одновременно трое и более детей, появилась в прошлом году.

«Глава семьи Алексей сказал: «Мы стали счастливее». Мы тоже, потому что, несмотря на пандемию, правительству Московской области удается выполнять социальные обязательства перед жителями и помогать людям», - отметила глава городского округа.