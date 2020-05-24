РИАМО - 24 мая. В честь 80-летия со дня рождения поэта, драматурга, эссеиста и переводчика Иосифа Бродского в «Московской электронной школе» разместили уникальные записи его выступлений и историю его жизни, говорится в сообщении пресс-службы департамента образования и науки столицы.

«Первым опубликованным стихотворением Бродского стала чудесная «Баллада о маленьком буксире», увидевшая свет в ленинградском журнале «Костер» в 1962 году. Познакомиться с биографией поэта поможет сценарий урока «Иосиф Бродский. Жизнь и творчество», — говорится в сообщении.

В жизни поэта были ссылка на Север, вынужденная эмиграция, преподавание истории русской литературы и поэзии в Мичиганском и Колумбийском университетах, получение Нобелевской премии.

В эмиграции ориентирами Бродского в поэзии оставались Цветаева, Мандельштам, Пастернак, Ахматова и Рильке. Но он стремился создавать нечто оригинальное, ставя все более смелые эксперименты с размерами и образами. Ярким примером данного периода стало стихотворение «Только пепел знает, что значит сгореть дотла...». Послушать его в авторском исполнении можно в библиотеке МЭШ.