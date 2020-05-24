РИАМО - 24 мая. Необычные сказки про космос, гайд по полезным летним привычкам и «футбольные» чтения с комментатором Виктором Гусевым будут представлены москвичам с 25 по 31 мая, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«На последнюю майскую неделю «Московские сезоны дома» приготовили онлайн-события на любой вкус: от видеорецептов до необычных сказок о космосе. Особенный сюрприз ждет любителей футбола!» — говорится в сообщении.

Чемпионка России по кондитерскому искусству Екатерина Кокорева расскажет, как приготовить необычные десерты. Видеорецепты опубликуют 26, 28 и 30 мая в 13:00 в социальных сетях городских фестивалей.

Каждый вечер последней майской недели в 20:00 в соцсетях будут проходить онлайн-чтения «Звездные сказки на ночь» по книге «Сказочная Вселенная» Ефрема Левитана.

Кроме того, 25 мая в 14:00 пользователи смогут увидеть, как известный спортивный комментатор Виктор Гусев прочитал отрывок из повести-сказки Лазаря Лагина «Старик Хоттабыч» о том, что происходило перед началом матча на стадионе «Динамо».

В пятницу, 29 мая, подписчиков «Московских сезонов» в Instagram ждет музыкальное выступление: прямой эфир с победительницей шоу «Голос. Дети» Олесей Казаченко начнется в 20:00.

Также «Московские сезоны» составили гайд из 30 полезных привычек – по одной на каждый июньский день, его опубликуют в социальных сетях 30 мая.