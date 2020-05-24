РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мая. Сотрудники пожарной части высадили 40 саженцев деревьев в память об участниках Великой Отечественной войны в деревне Сынково городского округа Подольск, говорится в сообщении пресс-службы Подольского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас».

В текущем году из-за пандемии коронавируса в Подмосковье была отменена акция по посадке деревьев «Лес Победы», в ходе которой жители региона могли посадить саженцы деревьев в память о героях Великой Отечественной войны.

«Несмотря на это, работники отдельного пожарно-спасательного поста 257 пожарной части Подольского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» в деревне Сынково Львовского микрорайона решили высадить на территории и вокруг подразделения зеленую лесополосу. Саженцы самостоятельно привозили отовсюду, где можно было перехватить», - говорится в сообщении.

В общей сложности было высажено более 40 деревьев и столько же цветочных растений

Деревья были посажены в знак благодарности ветеранам и труженикам тыла. Пожарные планируют продолжить данную акцию.