РИАМО - 24 мая. Конфликт двух мужчин в подмосковном Лыткарине закончился поножовщиной, пострадавшего доставили в больницу, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

Он отметил, что 23 мая из подъезда дома на улице Парковой в Лыткарине бригадой скорой помощи с колото-резаным ранением грудной клетки доставлен и госпитализирован мужчина 1998 года рождения.

«За совершенное преступление установлен и доставлен в полицию гражданин 1992 года рождения. Преступление совершено в ссоре в результате возникших неприязненных отношений», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».