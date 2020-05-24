РИАМО - 24 мая. Предстоящей ночью на территории Московской области могут быть заморозки, что опасно для растений в период вегетации и завязи плодов, сообщается на сайте «Метеовести».

Прошлой ночью заморозки отмечались в северо-западных и части западных регионах европейской России.

«Сохранится возможность заморозков и следующей ночью. Наиболее вероятны они на востоке и севере Северо-Западного округа и в северных областях Центрального округа, в том числе и на севере Московской области», — говорится в сообщении.

Еще одна зона ночных морозов образовалась гораздо южнее. Так, холодный фронт дал возможность проникнуть полярному воздуху в южные регионы европейской России.