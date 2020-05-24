РИАМО - 24 мая. В большинстве городов Московской области и в столице зарегистрировали высокий индекс самоизоляции жителей — выше трех баллов, следует из данных «Яндекса».

Самый высокий индекс самоизоляции у жителей Королева — 3,7 балла, затем идут Фрязино и Ивантеевка — 3,6 балла. Индекс самоизоляции в Балашихе, Лобне, Красногорске, Щелкове и Лыткарине составил 3,5 балла. В Люберцах, Подольске, Одинцове и Долгопрудном — 3,4 балла.

В столице индекс самоизоляции составил 3,4 балла. В Зеленоградском округе — 3,6 балла, в поселении Московский — 3,5 балла, в Щербинке — 3,2 балла, в Троицке — 3,1 балла.

Индекс самоизоляции измеряется в диапазоне от нуля до пяти баллов. Чем выше балл, тем меньше людей находятся на улицах городов, а значит коронавирусу сложнее распространяться.

Режим самоизоляции действует в Московском регионе до конца мая.

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Текстовая трансляция

24 МАЯ

- В Московской области после коронавирусной инфекции выздоровели за сутки 357 пациентов, с начала пандемии вылечились 5520 человек.

- Пять пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Московской области. Всего с начала пандемии в регионе скончались 329 пациентов.

- Введенные из-за коронавируса ограничения в стране можно будет снять тогда, когда у 60-70% населения выявят иммунитет к Covid-19, считает главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

- Губернатор Подмосковья рассказал о следующем этапе снятия ограничений

Наша задача, чтобы и в следующий период эти стандарты (безопасности - ред.) строго соблюдались, чтобы не было очагов возникновения болезни. Рестораны, кафе, химчистки, парикмахерские — это следущий этап. Мы все-таки не торопимся, чтобы потом не кусать локти

- За сутки в России зарегистрировали 8 599 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 862 заболевших. В Москве - 2 516.

- В Москве от Covid‑19 вылечились еще 2427 человек. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

- Число госпитализированных с Covid‑19 в Подмосковье снизилось более чем в 3 раза, со 150-300 до 20-50 человек в день.

- Еще 59 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 1993 человека.