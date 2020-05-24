РИАМО - 24 мая. Ежедневно порядок и уют в столице наводят 300 тысяч человек, все они регулярно сдают тесты на коронавирус, а также работают в средствах индивидуальной защиты, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он подчеркнул, что многие плановые работы, такие как ремонт и благоустройство городских пространств, в данный момент приостановлены. Но дел у коммунальщиков больше обычного — они дополнительно проводят дезинфекцию, обрабатывают улицы и тротуары.
«На всех коммунальных объектах строго соблюдаются санитарные нормы. Следим за здоровьем сотрудников — постоянно тестируем их на Covid-19. Все работают в масках и перчатках. Спасибо вам за работу и чистоту в городе!» — написал Собянин в своем Instagram-аккаунте.
Ранее в столице прошла девятая масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств. Общая площадь обработанной территории составила свыше 300 миллионов квадратных метров.
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Текстовая трансляция
24 МАЯ
- В Московской области после коронавирусной инфекции выздоровели за сутки 357 пациентов, с начала пандемии вылечились 5520 человек.
- Пять пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Московской области. Всего с начала пандемии в регионе скончались 329 пациентов.
- Введенные из-за коронавируса ограничения в стране можно будет снять тогда, когда у 60-70% населения выявят иммунитет к Covid-19, считает главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.
- Губернатор Подмосковья рассказал о следующем этапе снятия ограничений
- За сутки в России зарегистрировали 8 599 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 862 заболевших. В Москве - 2 516.
- В Москве от Covid‑19 вылечились еще 2427 человек. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.
- Число госпитализированных с Covid‑19 в Подмосковье снизилось более чем в 3 раза, со 150-300 до 20-50 человек в день.
- Еще 59 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 1993 человека.
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