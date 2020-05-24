РИАМО - 24 мая. Президент РФ Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства и пожелал ему долголетия, сообщается на сайте Кремля.

Как отметил глава государства в поздравительной телеграмме, патриарх внес значимый вклад в «укрепление вековых исторических, культурных, патриотических традиций» России.

«Вы посвятили себя высокой пастырской, духовно-просветительской миссии и многие годы преданно, подвижнически служите Русской православной церкви, людям, Отечеству», — сказал Путин.

Президент также пожелал патриарху здоровья и долголетия.