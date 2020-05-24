РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мая. Добровольцы подмосковного Подольска начнут оказывать продуктовую помощь нуждающимся семьям с детьми в городском округе, сообщается в группе «Добро_Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Многие сталкивались в своей жизни с ситуациями, когда была необходима помощь, но опереться было не на кого. В условиях пандемии многие семьи оказались в сложной ситуации. В Подольске был создан проект, направленный на поддержку семей с детьми, с участием ПГО «Справимся вместе!» и ассоциации многодетных семей союза «Мы», - говорится в сообщении.

Жители городского округа могут обратиться к волонтерам за советом, продуктовой помощью и поддержкой. Рассказать о своей ситуации и получить помощь можно по телефонам: 8 (916) 086-62-17 (Анна) и 8 (926) 323-76-10 (Юлия).

«Творить добро просто! Приглашаем общественные организации округа, представителей политических партий и людей с активной позицией присоединиться к нам», - уточняется в материале.

Также обратиться за помощью жители Подольска могут, заполнив специальную форму в группе «Добро_Подольск» в соцсети «ВКонтакте».