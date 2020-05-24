РИАМО - 24 мая. Возгорание произошло в квартире на улице Гагарина в Жуковском, в результате ЧП пострадал один человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В воскресенье в 01:20 поступила информация о пожаре в квартире по адресу: Московская область, Жуковский, улица Гагарина, дом 49.

«В 01:58 — ликвидация пожара. Есть пострадавший. Привлекаемые силы и средства: четыре единицы техники и 13 человек», — говорится в сообщении.

За минувшие сутки в регионе произошло 48 пожаров. На их тушение привлекали 420 человек и 120 единиц техники.