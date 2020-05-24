РИАМО - 24 мая. Боеприпасы времен Великой Отечественной войны нашли в поселке Менделеево и в лесу около поселка Ржавки городского округа Солнечногорск, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«Солнечногорск, поселок Менделеево, улица Куйбышева. В 14:35 23 мая 2020 года от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Солнечногорск в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны по вышеуказанному адресу», - говорится в сообщении.

В 15:26 23 мая поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны в лесу возле поселка Ржавки.

Угрозы для населения нет. На месте находок выставлена охрана силами ОМВД городского округа Солнечногорск. Изъятие и уничтожение боеприпасов запланировано на 26 мая.