РИАМО - 24 мая. За минувшие сутки в Подмосковье умерли пять человек, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция, всего с начала пандемии в Московской области скончались 329 пациентов, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

Общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Московской области составляет 33 515. Выздоровели 5520 человек.

В Подмосковье до 31 мая включительно действует режим самоизоляции для снижения риска заражения коронавирусной инфекцией. Жители обязаны носить защитные маски. За их отсутствие предусмотрен штраф.

Ранее на территории Московской области отменили цифровые пропуска для поездок на личном и общественном транспорте. Для поездок в столицу они по-прежнему нужны.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что следующим этапом снятия ограничений по коронавирусу на территории Подмосковья будет открытие ресторанов, кафе, химчисток, а также парикмахерских. В области уже возобновили работу стройки и предприятия промышленности.

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Текстовая трансляция

24 МАЯ

- В Московской области после коронавирусной инфекции выздоровели за сутки 357 пациентов, с начала пандемии вылечились 5520 человек.

- Пять пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Московской области. Всего с начала пандемии в регионе скончались 329 пациентов.

- Введенные из-за коронавируса ограничения в стране можно будет снять тогда, когда у 60-70% населения выявят иммунитет к Covid-19, считает главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

- Губернатор Подмосковья рассказал о следующем этапе снятия ограничений

Наша задача, чтобы и в следующий период эти стандарты (безопасности - ред.) строго соблюдались, чтобы не было очагов возникновения болезни. Рестораны, кафе, химчистки, парикмахерские — это следущий этап. Мы все-таки не торопимся, чтобы потом не кусать локти

- За сутки в России зарегистрировали 8 599 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 862 заболевших. В Москве - 2 516.

- В Москве от Covid‑19 вылечились еще 2427 человек. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

- Число госпитализированных с Covid‑19 в Подмосковье снизилось более чем в 3 раза, со 150-300 до 20-50 человек в день.

- Еще 59 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 1993 человека.