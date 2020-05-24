РИАМО - 24 мая. В воскресенье исполняется год с момента появления Центра славянской письменности «Слово» на ВДНХ в столице, за это время там провели около 1,3 тысячи экскурсий, говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».

«Для желающих узнать больше об истории, настоящем и будущем кириллицы сотрудники центра провели около 1,3 тысячи экскурсий: обзорных, кураторских, тематических, узкоспециализированных, для детей и людей с нарушением слуха. Всего их посетили более 13 тысяч человек», — говорится в сообщении.

С начала учебного года в центре побывали свыше 400 школьных групп. Ребята смогли увидеть, как развивался родной язык и как выглядели первые древнерусские книги, применить полученные знания на практике. Для школьников на мастер-классах по исторической каллиграфии показали, какими инструментами и почерками писали дети и подростки в Древней Руси.

Также сотрудники центра провели свыше 60 квестов и семейных интерактивных экскурсий. В мероприятиях образовательной программы приняли участие около 3 тысяч человек.

За год работы в центре провели более 220 разнообразных мероприятий: лекции по истории, встречи читательского клуба, воркшопы по церковнославянскому языку и многое другое.