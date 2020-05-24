РИАМО - 24 мая. Лжесотрудник банка списал с банковской карты жителя столицы, работающего слесарем, 1,3 миллиона рублей, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Москве.

По его словам, сообщение в полицию о краже поступило от гражданина 1974 года рождения.

«Неизвестный позвонил мужчине и завладел реквизитами его банковской карты, после чего неустановленным способом с банковского счета совершил кражу денежных средств в сумме 1,3 миллиона рублей», — сказал собеседник агентства.

В настоящий момент по факту произошедшего полиция проводит доследственную проверку, добавил он.