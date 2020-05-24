РИАМО - 24 мая. ЗАГСы столицы из-за распространения коронавируса продолжают работать по особому графику и вести прием граждан только по предварительной записи, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Это сделано в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Прием граждан ведется только по предварительной записи, чтобы избежать массового скопления людей. Регистрации брака проходят в неторжественной обстановке — без гостей и фотографов», — говорится в сообщении.
Столичные ЗАГСы регулярно дезинфицируют. Сотрудники носят маски, респираторы и перчатки, а для посетителей предусмотрены антисептики.
Более того, сотрудникам учреждений регулярно перед началом рабочего дня измеряют температуру. Также в помещениях есть разметка для соблюдения необходимой дистанции в 1,5–2 метра.
В Москве до 31 мая действует режим самоизоляции. Жители должны оставаться дома и выходить на улицу только в случае необходимости. При этом они обязаны носить защитную маску и перчатки.
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Текстовая трансляция
24 МАЯ
- В Московской области после коронавирусной инфекции выздоровели за сутки 357 пациентов, с начала пандемии вылечились 5520 человек.
- Пять пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Московской области. Всего с начала пандемии в регионе скончались 329 пациентов.
- Введенные из-за коронавируса ограничения в стране можно будет снять тогда, когда у 60-70% населения выявят иммунитет к Covid-19, считает главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.
- Губернатор Подмосковья рассказал о следующем этапе снятия ограничений
- За сутки в России зарегистрировали 8 599 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 862 заболевших. В Москве - 2 516.
- В Москве от Covid‑19 вылечились еще 2427 человек. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.
- Число госпитализированных с Covid‑19 в Подмосковье снизилось более чем в 3 раза, со 150-300 до 20-50 человек в день.
- Еще 59 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 1993 человека.
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