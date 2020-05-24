РИАМО - 24 мая. Боеприпас времен Великой Отечесвенной войны нашли в лесном массиве в деревне Хорошилово Дмитровского городского округа, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В 13:11 23 мая 2020 от оперативного дежурного поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны», - говорится в сообщении.

Угрозы жизнидеятельности населения не выявлено. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано на 25 мая.