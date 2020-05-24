РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мая. Подрядная организация приступила к установке дорожных знаков в микрорайоне Климовск городского округа Подольск, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Дорожные работы в микрорайоне Климовск. В воскресенье, 24 мая, подрядная организация МБУ «ПКБ» проводит работы по установке дорожных знаков на примыканиях к проспекту 50 лет Октября», - говорится в сообщении.

Также сотрудники территориального управления в микрорайоне, комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации округа и подрядной организации провели работу по вывозу бесхозяйного автотранспорта с Советской улицы.