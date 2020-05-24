РИАМО - 24 мая. Более 130 ветеринаров оказывают помощь домашним животным в московских ветлечебницах, также специалиста можно вызвать на дом, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В настоящее время для оказания помощи домашним животным в государственных ветеринарных клиниках Москвы работают свыше 130 ветеринарных специалистов», - говорится в сообщении.

В период пандемии коронавирусной инфекции в московских ветеринарных клиниках принят ряд профилактических мер. В начале рабочего дня у всех сотрудников проверяют температуру. В помещениях установлены бактерицидные рециркуляторы для обеззараживания воздуха и дозаторы с антисептиком. Врачи обеспечены масками и перчатками.

Для консультации владельцам домашних животных можно позвонить по телефону неотложной ветпомощи: +7 (495) 612-04-25. По этому же телефону в случае необходимости можно вызвать ветеринара на дом.