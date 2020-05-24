РИАМО - 24 мая. Московским автолюбителям, которые допустили ошибки при оформлении цифрового пропуска на свою машину, отменили 285 выписанных штрафов за минувший день, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«За вчерашний день МАДИ отменила еще 285 штрафов водителям, которые допустили ошибку в номере автомобиля при привязке к пропуску. (Всего – ред.) 1611 штрафов <…> отменила МАДИ», — говорится в сообщении.

По словам заммэра столицы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максима Ликсутова, штрафы отменили тем автолюбителям, которые случайно ввели неправильную букву или цифру в госномере свой машины, когда привязывали его к цифровому пропуску.

Для обжалования штрафа в Москве автолюбителям необходимо подать обращение на порталы mos.ru и avtocod.ru.

Перед выездом из дома можно проверить правильность введенных данных по пропуску в Telegram-боте @MosAutoCheckBot.