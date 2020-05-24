РИАМО - 24 мая. Свыше 95% пассажиров общественного транспорта в Подмосковье надели защитные маски утром в воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В масках были 97% пассажиров в автобусах и 95% пассажиров в электропоездах», — говорится в сообщении.

Ранее на территории Московской области отменили цифровые пропуска для поездок на личном и общественном транспорте. Для поездок в Москву цифровой пропуск необходим — в столице по-прежнему действует пропускной режим.

Ношение маски для граждан в области строго обязательно — за ее отсутствие будут штрафовать. В Москве также необходимо носить перчатки на транспорте и в общественных местах.

В Московском регионе до 31 мая включительно действует режим самоизоляции для снижения риска заражения коронавирусной инфекцией.

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Текстовая трансляция

24 МАЯ

- В Московской области после коронавирусной инфекции выздоровели за сутки 357 пациентов, с начала пандемии вылечились 5520 человек.

- Пять пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Московской области. Всего с начала пандемии в регионе скончались 329 пациентов.

- Введенные из-за коронавируса ограничения в стране можно будет снять тогда, когда у 60-70% населения выявят иммунитет к Covid-19, считает главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

- Губернатор Подмосковья рассказал о следующем этапе снятия ограничений

Наша задача, чтобы и в следующий период эти стандарты (безопасности - ред.) строго соблюдались, чтобы не было очагов возникновения болезни. Рестораны, кафе, химчистки, парикмахерские — это следущий этап. Мы все-таки не торопимся, чтобы потом не кусать локти

- За сутки в России зарегистрировали 8 599 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 862 заболевших. В Москве - 2 516.

- В Москве от Covid‑19 вылечились еще 2427 человек. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

- Число госпитализированных с Covid‑19 в Подмосковье снизилось более чем в 3 раза, со 150-300 до 20-50 человек в день.

- Еще 59 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 1993 человека.