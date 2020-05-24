РИАМО - 24 мая. Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что все введенные из-за коронавируса ограничения в стране можно будет снять тогда, когда у 60-70% населения выявят иммунитет к Covid-19.
По его словам, лабораторные тесты имеют колоссальную значимость для диагностики коронавируса, так как именно они позволяют оценить степень восприимчивости и оценить популяционный иммунитет.
«Если коллективный иммунитет будет около 60-70%, то это будет позитивный показатель, тогда можно говорить о том, что коллектив защищен. Пока на фоне исследований важно <…> сохранять изоляционно-ограничительные мероприятия», — сказал Брико в интервью «Парламентской газете», опубликованном в воскресенье.
Он подчеркнул, что именно в таком процентном соотношении эпидемический процесс будет развиваться с меньшей активностью и интенсивностью.
За весь период эпидемии в России зафиксирован 344 481 случай инфицирования Covid-19, выздоровели 113 299 человек, скончался 3541 пациент.
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Текстовая трансляция
24 МАЯ
- В Московской области после коронавирусной инфекции выздоровели за сутки 357 пациентов, с начала пандемии вылечились 5520 человек.
- Пять пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Московской области. Всего с начала пандемии в регионе скончались 329 пациентов.
- Введенные из-за коронавируса ограничения в стране можно будет снять тогда, когда у 60-70% населения выявят иммунитет к Covid-19, считает главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.
- Губернатор Подмосковья рассказал о следующем этапе снятия ограничений
- За сутки в России зарегистрировали 8 599 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 862 заболевших. В Москве - 2 516.
- В Москве от Covid‑19 вылечились еще 2427 человек. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.
- Число госпитализированных с Covid‑19 в Подмосковье снизилось более чем в 3 раза, со 150-300 до 20-50 человек в день.
- Еще 59 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 1993 человека.
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