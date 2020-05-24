РИАМО - 24 мая. Возгорание произошло в квартире на первом этаже дома по улице Декабристов в столице, пожарные спасли двух человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

В воскресенье в 03:43 поступила информация о возгорании в квартире по адресу: город Москва, улица Декабристов, дом 6, корпус 1.

«Незамедлительно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что происходит возгорание в двухкомнатной квартире на первом этаже. Из горевшей квартиры были спасены два человека и переданы для осмотра наряду скорой помощи», — говорится в сообщении.

Принятыми мерами в 04:06 возгорание в квартире было ликвидировано. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров.