РИАМО - 24 мая. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам и подчеркнул, что последователи ислама в России с глубоким почтением относятся к историческим и религиозным традициям, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что праздник разговения несет в себе особый духовный смысл. На протяжении веков его принято отмечать не только усердной молитвой, но и проявлением внимания к тем, кто нуждается в помощи и заботе.

«Мусульманская община России активно участвует в жизни страны, вносит неоценимый вклад в поддержание межнационального мира и гражданского согласия в обществе, укрепление института семьи, воспитание молодежи», — подчеркнул Путин.

Президент добавил, что российские последователи ислама с глубоким почтением относятся к историческим, культурным, религиозным традициям отцов и дедов, а также приобщают к ним подрастающее поколение.

Ураза-байрам – один из двух главных дней исламского календаря, знаменующий завершение поста, который длился в течение священного месяца Рамадан. По преданию, его установил сам пророк Мухаммед в 624 году. В день праздника мусульмане совершают праздничную ритуальную молитву и готовят традиционные блюда.

Мечети в Москве и Московской области будут закрыты в воскресенье для посещения прихожан в Ураза-байрам, поэтому праздничные проповеди пройдут в онлайн-режиме. Трансляции можно посмотреть в социальных сетях и YouTube.