РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 мая. В подмосковных Люберцах каждый день проводят очистку тротуаров от пыли и грязи, очищают порядка 95 километров тротуаров, сообщается в Instagram-аккаунте управления дорожного хозяйства администрации городского округа.

26 единиц спецтехники и более 80 дорожных рабочих работает на улицах городского округа Люберцы для обеспечения чистоты и порядка на дорогах, тротуарах и прилегающих территориях.

«Ежедневно производится очистка тротуаров от пыли и грязи механизированным способом, мойка тротуаров. Общая протяженность убираемых тротуаров составляет порядка 95 километров», - говорится в сообщении.