СК РФ опубликовал видеоролик с допросом подозреваемого в захвате заложников в отделении банка в Москве. В ходе допроса подозреваемый признал свою вину.
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СК РФ опубликовал видеоролик с допросом подозреваемого в захвате заложников в отделении банка в Москве. В ходе допроса подозреваемый признал свою вину.
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