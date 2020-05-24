РИАМО - 24 мая. Среди новых случаев коронавирусной инфекции в столице 41,9% выявили у пациентов в возрасте от 18 до 45 лет, еще более 10,4% – у детей, сообщает городской оперштаб по ситуации с коронавирусной инфекцией.

«33,8% – от 46 до 65 лет, 8,7% – от 66 до 79 лет, еще 5,2% – старше 80 лет. <…> Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением», – говорится в сообщении.

За минувшие сутки в столице было выявлено 2516 новых случаев коронавируса. С начала пандемии с мегаполисе подтверждено 163 913 случаев инфекции.

Вылечившимся от коронавируса москвичам предлагают стать донорами плазмы. Также в городе проводится исследование популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции.

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Текстовая трансляция

24 МАЯ

- В Московской области после коронавирусной инфекции выздоровели за сутки 357 пациентов, с начала пандемии вылечились 5520 человек.

- Пять пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Московской области. Всего с начала пандемии в регионе скончались 329 пациентов.

- Введенные из-за коронавируса ограничения в стране можно будет снять тогда, когда у 60-70% населения выявят иммунитет к Covid-19, считает главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

- Губернатор Подмосковья рассказал о следующем этапе снятия ограничений

Наша задача, чтобы и в следующий период эти стандарты (безопасности - ред.) строго соблюдались, чтобы не было очагов возникновения болезни. Рестораны, кафе, химчистки, парикмахерские — это следущий этап. Мы все-таки не торопимся, чтобы потом не кусать локти

- За сутки в России зарегистрировали 8 599 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 862 заболевших. В Москве - 2 516.

- В Москве от Covid‑19 вылечились еще 2427 человек. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

- Число госпитализированных с Covid‑19 в Подмосковье снизилось более чем в 3 раза, со 150-300 до 20-50 человек в день.

- Еще 59 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 1993 человека.