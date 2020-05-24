РИАМО - 24 мая. Следственный комитет РФ опубликовал видеоролик с допросом подозреваемого в захвате заложников в банке в Москве, запись размещена на канале СКР в YouTube.

«Вину признаю», — сказал подозреваемый, отвечая на вопрос следователя о содеянном.

По его словам, он захватил заложников, чтобы «узнать правду, и узнать, что с ним происходит».

34-летний Алексей Барышников 23 мая захватил заложников в отделении «Альфа-банка» на Земляном Валу и угрожал взрывом. Мужчину задержали при штурме здания. Среди увлечений Барышникова в соцсетях указана психология, у него есть свой Youtube-канал, плей-лист которого состоит из роликов «Как общаться с ангелами, как установить связь c высшим я и цивилизациями света», «Активация 12 слоев алмазного ДНК и РНК» и так далее.

Ранее клинический психолог предположил, что у мужчины есть предрасположенность к душевным расстройствам.

Видео допроса подозреваемого в захвате заложников в банке в Москве>>