РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мая. Добровольцы подмосковного Подольска купили для нуждающейся жительницы городского округа с двумя детьми стиральную машинку, сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в соцсети «ВКонтакте».

«Подопечная Георгиевского сестричества милосердия Ольга проживает в Подольске с двумя детьми. До самоизоляции она работала, но сейчас не имеет заработка совсем. Несколько раз мы помогали Ольге продуктами, и однажды, она обмолвилась, что ей очень не хватает стиральной машинки, хотя бы самой простенькой», - говорится в сообщении.

В сестричестве решили помощь женщине. На днях волонтеры привезли стиральную машинку подопечной домой.