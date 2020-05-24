РИАМО - 24 мая. 862 новых случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксировали в Подмосковье за минувшие сутки, общее число подтвержденных случаев Covid-19 достигло 33 315, говорится сообщается на сайте стопкоронавирус.
В России за сутки подтверждено 8599 новых случаев Covid-19. Из них более 40% не имели никаких проявлений коронавируса. Также скончались 153 пациента, полностью выздоровели 5363 человека.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что число госпитализированных с Covid‑19 в регионе снизилось со 150-300 до 20-50 человек в день. Ситуация с коронавирусом в регионе стала более стабильной, но риски сохраняются.
В общественных местах все жители Подмосковья обязаны носить маски или респираторы, до конца мая сохраняется режим самоизоляции.
С 23 мая в регионе отменили пропускной режим на транспорте. За период действия пропускного режима жители и гости Подмосковья оформили более 28 миллионов цифровых пропусков.
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Текстовая трансляция
24 МАЯ
- В Московской области после коронавирусной инфекции выздоровели за сутки 357 пациентов, с начала пандемии вылечились 5520 человек.
- Пять пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Московской области. Всего с начала пандемии в регионе скончались 329 пациентов.
- Введенные из-за коронавируса ограничения в стране можно будет снять тогда, когда у 60-70% населения выявят иммунитет к Covid-19, считает главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.
- Губернатор Подмосковья рассказал о следующем этапе снятия ограничений
- За сутки в России зарегистрировали 8 599 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 862 заболевших. В Москве - 2 516.
- В Москве от Covid‑19 вылечились еще 2427 человек. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.
- Число госпитализированных с Covid‑19 в Подмосковье снизилось более чем в 3 раза, со 150-300 до 20-50 человек в день.
- Еще 59 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 1993 человека.
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