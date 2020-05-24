РИАМО - 24 мая. В столице за прошедшие сутки зафиксировали 2516 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в городе выявлено 163 913 случаев Covid-19, говорится в сообщении оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

За весь период пандемии в российской столице после лечения выздоровело 49 840 человек. Скончались 1993 пациента.

В России за сутки зарегистрировали 8599 случаев заражения, из них 43,9% случаев бессимптомные. Выздоровели 5363 человека, зафиксировано 153 смертельных исхода.

За весь период эпидемии в стране зафиксировано 344 481 случай инфицирования Covid-19, выздоровели 113 299 человек, скончались 3541 пациент.

В столице продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции и правило обязательного ношения масок в общественных местах. Для поездок по городу на личном и общественном транспорте нужно оформлять цифровой пропуск.

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Текстовая трансляция

24 МАЯ

- В Московской области после коронавирусной инфекции выздоровели за сутки 357 пациентов, с начала пандемии вылечились 5520 человек.

- Пять пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Московской области. Всего с начала пандемии в регионе скончались 329 пациентов.

- Введенные из-за коронавируса ограничения в стране можно будет снять тогда, когда у 60-70% населения выявят иммунитет к Covid-19, считает главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

- Губернатор Подмосковья рассказал о следующем этапе снятия ограничений

Наша задача, чтобы и в следующий период эти стандарты (безопасности - ред.) строго соблюдались, чтобы не было очагов возникновения болезни. Рестораны, кафе, химчистки, парикмахерские — это следущий этап. Мы все-таки не торопимся, чтобы потом не кусать локти

- За сутки в России зарегистрировали 8 599 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 862 заболевших. В Москве - 2 516.

- В Москве от Covid‑19 вылечились еще 2427 человек. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

- Число госпитализированных с Covid‑19 в Подмосковье снизилось более чем в 3 раза, со 150-300 до 20-50 человек в день.

- Еще 59 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 1993 человека.