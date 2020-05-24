РИАМО - 24 мая. Кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян считает, что Московская область и столица являются единственными регионами страны, где уже пройден пик пандемии коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости.

«Пик коронавируса прошли только Москва и Подмосковье. Основная причина этого то, что с конца апреля в регионе значительно увеличилось число тестов. С одной стороны, выросло количество заболевших, с другой, были выявлены и изолированы заболевшие на самых ранних стадиях», — сказал Тавадян.

Он отметил, что в Московском регионе вырос процент бессимптомных носителей Covid-19, а поэтому пик по инфекции наступил раньше, чем давали прогнозы (последняя неделя мая).

Эксперт подчеркнул, что на сегодняшний день резкий спад по инфекции наблюдается только в Московском регионе. По его мнению, остальные российские регионы сейчас находятся на пике или он будет достигнут в течение одной-двух недель.

Тавадян также не исключил вторую волну коронавируса. При этом он отметил, что она «не будет такой неожиданной и драматичной, как первое столкновение с болезнью».

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

24 МАЯ

- В Московской области после коронавирусной инфекции выздоровели за сутки 357 пациентов, с начала пандемии вылечились 5520 человек.

- Пять пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Московской области. Всего с начала пандемии в регионе скончались 329 пациентов.

- Введенные из-за коронавируса ограничения в стране можно будет снять тогда, когда у 60-70% населения выявят иммунитет к Covid-19, считает главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

- Губернатор Подмосковья рассказал о следующем этапе снятия ограничений

Наша задача, чтобы и в следующий период эти стандарты (безопасности - ред.) строго соблюдались, чтобы не было очагов возникновения болезни. Рестораны, кафе, химчистки, парикмахерские — это следущий этап. Мы все-таки не торопимся, чтобы потом не кусать локти

- За сутки в России зарегистрировали 8 599 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 862 заболевших. В Москве - 2 516.

- В Москве от Covid‑19 вылечились еще 2427 человек. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

- Число госпитализированных с Covid‑19 в Подмосковье снизилось более чем в 3 раза, со 150-300 до 20-50 человек в день.

- Еще 59 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в городе скончались 1993 человека.