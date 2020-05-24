РИАМО - 24 мая. Экстремальная жара ожидается в июне и июле текущего года на территории Московского региона и ряде регионов России, сообщает РИА Новости.
Соответствующий прогноз сделали ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
«В умеренных широтах, в том числе в Московском регионе, днем воздух может прогреться до плюс 30 градусов, а на южных рубежах страны — выше плюс 35», — говорится в сообщении.
В связи с этим прогнозируется увеличение числа природных пожаров. Это коснется по большей части юга Дальнего Востока и Сибири, в меньшей степени — европейской части страны.
Кроме того, могут возникнуть торфяные пожары во Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областях.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии