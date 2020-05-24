РИАМО - 24 мая. Важным этапом выхода из ограничений, введенных из-за ситуации с коронавирусом, является начало оказания плановой медицинской помощи в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Обычно, когда говорят о снятии ограничений, переходе на первый, второй этап, обычно подразумевают сферу услуг, бытовые услуги, парикмахерские, бьюти и так далее. На самом деле гораздо более значимым, важным переходом к нормальной жизни является раскрытие системы здравоохранения, оказание услуг в области медицины», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что научиться сразу оказывать плановую помощь полноценно сложно, поэтому объем помощи будет наращиваться постепенно. При этом, каждый пациент, которому пришлось отложить плановую госпитализацию из-за коронавируса, перед тем, как лечь в больницу, пройдет комплексное тестирование на Covid-19.

«Финансовых ограничений не будет, мы их снимаем. Ограничения по высокотехнологичной медицинской помощи тоже», - заключил мэр.

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23 МАЯ

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