РИАМО - 24 мая. В Московской области сельско-хозяйственная отрасль остается стабильной в условиях пандемии коронавирусной инфекции, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Тут все стабильно. То, что нас аграрии накормят - это факт. Они тоже соблюдают все меры предосторожности. Сейчас уже посевная заканчивается, я уверен, что там все хорошо», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

В Подмосковье в этом общая площадь сева зерновых, зернобобовых и кормовых составляет 570 тысяч гектаров. По сравнению с прошлым годом, посевные площади увеличились на 30 тысяч гектаров.

С начала года свыше 130 аграриев региона получили поддержку в виде 2 миллиардов рублей субсидий. Всего в этом году общий объем господдержки сельскохозяйственной отрасли Подмосковья составит 7 миллиардов рублей.

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23 МАЯ

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