РИАМО - 24 мая. Московские врачи вылечили от коронавируса еще 2427 пациентов, с начала распространения инфекции в городе выздоровели 49 840 человек, сообщила заммэра столицы по по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Для того, чтобы подтвердить отсутствие у человека коронавируса, после лечения медики проводят все необходимые исследования.

Вылечившимся от коронавируса горожанам предлагают стать донорами плазмы. Для желающих сдать плазму работает горячая линия: 8 (495) 870-45-16. Специалисты отвечают по данной теме каждый день с 09:00 до 19:00.

Донором может стать человек в возрасте 18-55 лет, которые переболел Covid-19 и не имеет хронических заболеваний. Кроме того, у него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

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Текстовая трансляция

23 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Минздраве заявили, что вторая волна коронавируса будет слабее. Однако ученые могут только предполагать, как поведет себя вирус.

- Свыше 670 человек стали донорами плазмы для Covid‑пациентов в Москве. Ими могут стать граждане, переболевшие коронавирусной инфекцией.

- В Москве в субботу проведут девятую масштабную дезинфекцию. Особое внимание будет уделяться проведению дезинфекции территорий лечебно‑профилактических учреждений.

- В инфекционной клинической больнице №2 Москвы проходят лечение 329 человек с подозрением на Covid-19. У 283 пациентов подтвержден коронавирус.

- За сутки в России зарегистрировали 9434 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 846 заболевших. В Москве - 3 190.

- В Московской области за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 12 пациентов. За весь период умерли 324 человека.

- 67 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1934 пациентов.

- Цифровые пропуска отменили в Подмосковье. В Москве при этом продолжают действовать пропуска.