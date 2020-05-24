РИАМО - 24 мая. Врачи, медсестры и сотрудники медицинских служб Московской области могут рассчитать положенную им выплату из-за пандемии коронавирусной инфекции на онлайн-калькуляторе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы для удобства не только рассматриваем каждую жалобу вручную, но и сделали калькулятор. Каждый врач, медсестра, водитель может точно рассчитать, какая выплата ему положена. Мы сделали этот процесс абсолютно прозрачным, чтобы ни в коем случае не обидеть врача, медсестру, обслуживающий персонал, который задействован в этой работе», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».



Он отметил, что медработникам положены три выплаты: президентская, федеральная и региональная. Все три выплаты до специалистов Московской области доведены.

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23 МАЯ

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