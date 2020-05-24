Если человек заразился коронавирусной инфекцией и врачи оставили его на домашнем лечении, близкие должны внимательно следить за его самочувствием и вместе с тем соблюдать определенные правила, чтобы самим не заболеть. О том, как правильно ухаживать за больным Covid-19, какие меры предосторожности следует соблюдать и в каких случаях необходимо вызывать скорую, смотрите в инфографике РИАМО.

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